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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ К КОНЦУ 2025 ГОДА
18:08 22.09.2022
Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии планируется завершить к концу 2025 года. Об этом рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич, который сегодня совместно с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко посетил инженерный центр РУП "Гомельэнерго".
В настоящее время во всех регионах страны потребителей оснащают электронными приборами учета, которые в дальнейшем будут объединены в автоматизированную систему АСКУЭ-быт. В перспективе она будет интегрирована с ЕРИП. Работа по установке электронных счетчиков организована и в Гомельской области.
"Главная задача - создать более комфортные условия для потребителей, повысить достоверность учета электроэнергии. Кроме того, появится дополнительная возможность снизить потери в электросетях", - отметил Виктор Каранкевич.
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