Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии планируется завершить к концу 2025 года. Об этом рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич, который сегодня совместно с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко посетил инженерный центр РУП "Гомельэнерго".

В настоящее время во всех регионах страны потребителей оснащают электронными приборами учета, которые в дальнейшем будут объединены в автоматизированную систему АСКУЭ-быт. В перспективе она будет интегрирована с ЕРИП. Работа по установке электронных счетчиков организована и в Гомельской области.

"Главная задача - создать более комфортные условия для потребителей, повысить достоверность учета электроэнергии. Кроме того, появится дополнительная возможность снизить потери в электросетях", - отметил Виктор Каранкевич.