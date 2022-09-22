ЭКОНОМИКА РБ

ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕПРОМА БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВИЛИ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ В МОНГОЛИИ

17:43 22.09.2022 Предприятия пищепрома Беларуси участвуют в международной выставке Ulaanbaatar Partnership, которая 22 сентября открылась в столице Монголии Улан-Баторе. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна "Белгоспищепром", свою продукцию на выставке демонстрируют 13 предприятий: "Красный пищевик", "Коммунарка", "Спартак", "КФ "Слодыч", "Малоритский КОСК", УП "Стародорожский плодоовощной завод", Криница, "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп", Белалко, Придвинье, Минский маргариновый завод, "Лидапищеконцентраты", “Белсолод". Белгоспищепром также примет участие в ряде мероприятий деловой программы форума, семинаре с участием посла Беларуси в Монголии. Кроме того, состоится белорусско-монгольский экономический форум и контактно-кооперационная биржа, где участники экспозиции обсудят возможности сотрудничества с представителями монгольского бизнеса.