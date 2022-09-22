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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕПРОМА БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВИЛИ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ В МОНГОЛИИ
17:43 22.09.2022
Предприятия пищепрома Беларуси участвуют в международной выставке Ulaanbaatar Partnership, которая 22 сентября открылась в столице Монголии Улан-Баторе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна "Белгоспищепром", свою продукцию на выставке демонстрируют 13 предприятий: "Красный пищевик", "Коммунарка", "Спартак", "КФ "Слодыч", "Малоритский КОСК", УП "Стародорожский плодоовощной завод", Криница, "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп", Белалко, Придвинье, Минский маргариновый завод, "Лидапищеконцентраты", “Белсолод".
Белгоспищепром также примет участие в ряде мероприятий деловой программы форума, семинаре с участием посла Беларуси в Монголии.
Кроме того, состоится белорусско-монгольский экономический форум и контактно-кооперационная биржа, где участники экспозиции обсудят возможности сотрудничества с представителями монгольского бизнеса.
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