ЭКОНОМИКА РБ

РУКОВОДСТВО БЖД 27 СЕНТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ

17:31 22.09.2022 27 сентября 2022 года заместитель начальника Белорусской железной дороги Сергей Сизин проведет прямую телефонную линию по вопросам содержания переездов, пешеходных переходов, снабжению электроэнергией электроустановок потребителей». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, задать вопросы можно будет с 13:00 до 14:00 по номеру телефона +375 (17) 225-24-24.