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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО БЖД 27 СЕНТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
17:31 22.09.2022
27 сентября 2022 года заместитель начальника Белорусской железной дороги Сергей Сизин проведет прямую телефонную линию по вопросам содержания переездов, пешеходных переходов, снабжению электроэнергией электроустановок потребителей».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, задать вопросы можно будет с 13:00 до 14:00 по номеру телефона +375 (17) 225-24-24.
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