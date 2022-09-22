Практический опыт Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) по выходу на рынок Китайской Народной Республики представлен в рамках курса повышения квалификации «Экспорт в Китай на практике», организованного Центром делового образования Белорусской торгово-промышленной палаты для руководящих работников и специалистов Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в ходе презентации «Выстраивание товаропроводящей сети в Китае: белорусский опыт» эксперт биржи подробно раскрыл основные аспекты и особенности взаимодействия с китайскими партнерами, которые необходимо учитывать белорусским предприятиям для успешного выхода и работы на рынке КНР: от логистики и расчетов до делового этикета и средств коммуникации.

При этом представитель БУТБ на конкретных примерах продемонстрировал наиболее эффективные способы преодоления сложностей, с которыми, как правило, сталкиваются многие отечественные производители при организации поставок своей продукции в Китай.

Кроме того, особое внимание было уделено опыту применения механизма биржевых торгов для минимизации рисков, связанных с осуществлением торгово-закупочной деятельности в КНР, а также ключевым преимуществам электронной площадки БУТБ по сравнению с обычными B2B-маркетплейсами.