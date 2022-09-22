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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 67 КМ ТЕПЛОСЕТЕЙ ЗАМЕНИЛИ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2022/23 ГОДОВ
15:22 22.09.2022
Более 67 км теплосетей заменили в Гомельской области к отопительному сезону 2022/23 годов. Об этом сообщил на заседании облисполкома гендиректор ГО "ЖКХ Гомельской области" Дмитрий Згурский.
На обслуживании организаций ЖКХ общая протяженность тепловых сетей в предварительно изолированной трубе (ПИ-трубе) составляла 73%. С учетом переложенных 67,5 км прирост - 2,3%.
"По итогам года планируется, что цифра по замене теплосетей составит 84,5 км", - добавил Дмитрий Згурский, которого цитирует Telegram-канал "Гомельщина официально".
Что касается работы котельных, то в регионе оптимизированы режимы оборудования с повышенным расходом топлива и электрической энергии на двух котельных: в Приборе Гомельского района и Полесье Чечерского. Завершаются строительно-монтажные работы по котельным в Калинковичах, Петрикове, Литвиновичах Кормянского района, идут - в д. Старое Село Рогачевского района. В агрогородке Дворец этого же района приступят к работам после получения экспертного заключения.
"Производство работ не повлияет на обеспечение теплоснабжения потребителей", -заверил Дмитрий Згурский.
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