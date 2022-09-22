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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) С 1 ОКТЯБРЯ ИЗМЕНИТ СТОИМОСТЬ УСЛУГИ «ЗЕЛЕНЫЙ НОМЕР»
15:09 22.09.2022
Мобильный оператор life:) изменит стоимость услуги «Зеленый номер».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «БеСТ», с 1 октября стоимость использования одного Зеленого номера составит 70 рублей в месяц. Каждая минута вызова на Зеленый номер обойдется в 0,05 рубля.
Для абонентов звонки на такие номера бесплатные, услугу оплачивает владелец ― организация или индивидуальный предприниматель.
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