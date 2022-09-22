Мобильный оператор life:) изменит стоимость услуги «Зеленый номер».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «БеСТ», с 1 октября стоимость использования одного Зеленого номера составит 70 рублей в месяц. Каждая минута вызова на Зеленый номер обойдется в 0,05 рубля.

Для абонентов звонки на такие номера бесплатные, услугу оплачивает владелец ― организация или индивидуальный предприниматель.