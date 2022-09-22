|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
«ПЕРЕРУБ» ВЕТРОВАЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ В БОБРУЙСКОМ ЛЕСХОЗЕ ПЫТАЛИСЬ СКРЫТЬ ФАЛЬСИФИКАЦИЯМИ
14:05 22.09.2022
Комитетом госконтроля Могилевской области и областным УДФР во взаимодействии с облинспекцией охраны животного и растительного мира выявлена незаконная рубка ветровально-буреломной древесины в лесном фонде Быховского лесхоза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, «переруб» допустили работники Бобруйского лесхоза, оказывающие быховским коллегам помощь в уборке леса.
Пытаясь избежать ответственности за незаконную рубку древесины, мастер Бобруйского лесхоза внес недостоверные сведения в товарно-транспортную накладную, а также неоднократно вносил исправления в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС).
По выявленным фактам служебного подлога в отношении мастера Бобруйского лесхоза возбуждено уголовное дело.
К административной ответственности за незаконные рубки привлечены 2 должностных лица Бобруйского лесхоза.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 22.09.2022
Курсы в банках
на 22.09.2022
Конвертация в банках
на 22.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте