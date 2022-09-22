Комитетом госконтроля Могилевской области и областным УДФР во взаимодействии с облинспекцией охраны животного и растительного мира выявлена незаконная рубка ветровально-буреломной древесины в лесном фонде Быховского лесхоза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, «переруб» допустили работники Бобруйского лесхоза, оказывающие быховским коллегам помощь в уборке леса.

Пытаясь избежать ответственности за незаконную рубку древесины, мастер Бобруйского лесхоза внес недостоверные сведения в товарно-транспортную накладную, а также неоднократно вносил исправления в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС).

По выявленным фактам служебного подлога в отношении мастера Бобруйского лесхоза возбуждено уголовное дело.

К административной ответственности за незаконные рубки привлечены 2 должностных лица Бобруйского лесхоза.