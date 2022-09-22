В Брестской области розничный товарооборот в январе-августе 2022 г. составил 5417,3 млн рублей, или 98% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16,7 рубля против 14,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,1% розничного товарооборота области, в январе-августе 2022 г. составил 4 879,8 млн рублей, или 98,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-августе 2022 г. оптовый товарооборот составил 3 807,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 87,2% к уровню января-августа 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2022 г. составил 258,5 млн рублей, или 100,6% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.