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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ПРОСЕЛ НА 2%
13:57 22.09.2022
В Брестской области розничный товарооборот в январе-августе 2022 г. составил 5417,3 млн рублей, или 98% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16,7 рубля против 14,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,1% розничного товарооборота области, в январе-августе 2022 г. составил 4 879,8 млн рублей, или 98,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-августе 2022 г. оптовый товарооборот составил 3 807,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 87,2% к уровню января-августа 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-августе 2022 г. составил 258,5 млн рублей, или 100,6% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
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