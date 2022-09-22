Первый контейнерный состав с белорусским торфом отправился в Китай. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Согласно информации, в поезде 62 контейнера с верховым кипованным торформ, который планируется использовать китайскими потребителями для нужд сельского хозяйства.

Проект реализуется одним из ведущих торфяных заводов страны - ОАО "Туршовка" совместно с китайской компанией по обслуживанию сельскохозяйственных технологий "Лэнундао" при поддержке индустриального парка "Великий камень" и ГПО "Белтопгаз".

Как отметил на церемонии открытия заместитель министра энергетики Денис Мороз, Минэнерго имеет давние партнерские связи с Китаем.

"В стране реализовано множество проектов по строительству энергообъектов с участием китайских компаний. Отправка состава с торфом - это новая страница нашего сотрудничества", - сказал он.

Белорусско-китайские переговоры о партнерстве в торфяной промышленности ведутся с 2019 года. В течение двух лет в Китай экспортировались пробные партии торфяной продукции ОАО "Туршовка" - эта продукция хорошо себя зарекомендовала на китайском рынке.

Предполагается, что запуск состава - начало большого сотрудничества двух сторон. В будущем его планируется расширять, предусмотрена отправка в Китай еще 50 контейнеров с белорусским торфом.

Ожидается, что в перспективе свою продукцию в эту страну смогут поставлять еще два торфяных завода. Соответствующая возможность прорабатывается с китайской стороной.