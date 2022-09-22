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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ СОСТАВ С БЕЛОРУССКИМ ТОРФОМ ОТПРАВИЛСЯ В КИТАЙ
13:09 22.09.2022
Первый контейнерный состав с белорусским торфом отправился в Китай. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Согласно информации, в поезде 62 контейнера с верховым кипованным торформ, который планируется использовать китайскими потребителями для нужд сельского хозяйства.
Проект реализуется одним из ведущих торфяных заводов страны - ОАО "Туршовка" совместно с китайской компанией по обслуживанию сельскохозяйственных технологий "Лэнундао" при поддержке индустриального парка "Великий камень" и ГПО "Белтопгаз".
Как отметил на церемонии открытия заместитель министра энергетики Денис Мороз, Минэнерго имеет давние партнерские связи с Китаем.
"В стране реализовано множество проектов по строительству энергообъектов с участием китайских компаний. Отправка состава с торфом - это новая страница нашего сотрудничества", - сказал он.
Белорусско-китайские переговоры о партнерстве в торфяной промышленности ведутся с 2019 года. В течение двух лет в Китай экспортировались пробные партии торфяной продукции ОАО "Туршовка" - эта продукция хорошо себя зарекомендовала на китайском рынке.
Предполагается, что запуск состава - начало большого сотрудничества двух сторон. В будущем его планируется расширять, предусмотрена отправка в Китай еще 50 контейнеров с белорусским торфом.
Ожидается, что в перспективе свою продукцию в эту страну смогут поставлять еще два торфяных завода. Соответствующая возможность прорабатывается с китайской стороной.
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