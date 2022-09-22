С 22 сентября в Гродно в связи с понижением температуры наружного воздуха Гродненский горисполком (согласовал включение систем отопления в детских дошкольных учреждениях образования и в стационарных медицинских учреждениях.

Как сообщает Telegram-канал РУП «Гродноэнерго», включение отопления в поликлиниках будет осуществляться по усмотрению руководителя учреждения здравоохранения.

Напомним, что основанием для включения отопления является температура наружного воздуха: отопительный сезон начинается при параметрах в +10 градусов и ниже градусов по Цельсию на протяжении 5 дней.