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ЭКОНОМИКА РБ
ОТОПЛЕНИЕ В ДЕТСКИХ САДАХ И БОЛЬНИЦАХ НАЧИНАЮТ ВКЛЮЧАТЬ В ГРОДНО
13:00 22.09.2022
С 22 сентября в Гродно в связи с понижением температуры наружного воздуха Гродненский горисполком (согласовал включение систем отопления в детских дошкольных учреждениях образования и в стационарных медицинских учреждениях.
Как сообщает Telegram-канал РУП «Гродноэнерго», включение отопления в поликлиниках будет осуществляться по усмотрению руководителя учреждения здравоохранения.
Напомним, что основанием для включения отопления является температура наружного воздуха: отопительный сезон начинается при параметрах в +10 градусов и ниже градусов по Цельсию на протяжении 5 дней.
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