ЭКОНОМИКА РБ

ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ УПАЛ НА 17,9%

12:42 22.09.2022 Грузооборот транспорта Брестской области в январе-августе 2022 г. составил 3229,3 млн тонно-километров, или 82,1% к соответствующему периоду 2021 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот составил 617,3 млн пассажиро-километров, или 97,9% к соответствующему периоду 2021 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 93,9 млн человек, или 95,9% к январю-августу 2021 г. Информация по грузоперевозкам транспортных организаций области не представлена.