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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАСЕЛЕНИЕ БУДЕТ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНО ТОРФОБРИКЕТАМИ - МИНЭНЕРГО
11:47 22.09.2022
Потребность населения в торфобрикетах будет удовлетворена организациями торфяной промышленности в полном объеме. Об этом заявил министр энергетики, отвечая на вопросы журналистов.
"Объемы, заложенные на этот год, будут реализованы. Все предприятия отрасли нацелены на производство необходимого количества брикетов для удовлетворения потребностей в первую очередь населения", - сказал Виктор Каранкевич, слова которого приводятся в Telegram-канале Минэнерго.
Ежегодно в Беларуси добывается около 2 млн тонн торфа, из которого производится порядка 1,2 млн тонн торфяной продукции. Около 80% от общего объема такой продукции поставляется на внутренний рынок, 20% - на экспорт.
Беларусь занимает 3-е место в мире по объемам добычи торфа и 1-е по объемам производства торфяных брикетов.
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