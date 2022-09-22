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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗИЛОСЬ НА 2,7%
11:40 22.09.2022
В январе-августе 2022 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 12 640,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,3% к уровню января-августа 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 5,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 0,4%.
При этом в обрабатывающей промышленности объем производства снизился на 3,4%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений показатели остались на уровне прошлого года.
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