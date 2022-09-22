В январе-августе 2022 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 12 640,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,3% к уровню января-августа 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 5,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 0,4%.

При этом в обрабатывающей промышленности объем производства снизился на 3,4%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений показатели остались на уровне прошлого года.