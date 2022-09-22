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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МТС ПРЕДСТАВИЛ «УМНЫЕ» РЕШЕНИЯ НА ВЫСТАВКЕ «НАШ ДОМ»


11:19 22.09.2022

Компания МТС представила комплексные решения для «интернета вещей» на базе своей сети NB-IoT.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, их можно увидеть в Минске на международной выставке жилищно-коммунального хозяйства «Наш дом» с 21 по 23 сентября.

МТС развивает проекты в сфере «интернета вещей». Специалисты помогают объединять различные устройства в единую сеть для обмена данными, сбора статистики и анализа всевозможных сценариев. Такие решения уже применяются в сферах ЖКХ, сельского хозяйства, медицины, транспорта и промышленности. Большие перспективы сеть NB-IoT открывает и для развития «умного города».

В частности, датчики могут использоваться для мониторинга транспорта, грузов и контроля энергоресурсов. Более сложные системы могут автоматически запускать некоторые процессы, например, полив растений, когда влажность достигла необходимого уровня.

В современных датчиках используются специальные SIM-чипы для работы в экстремальных температурных условиях. Они имеют компактные размеры и высокую энергоэффективность, что увеличивает срок жизни устройств — до 10 лет на одном элементе питания.

Технология NB-IoT позволяет передавать и получать неограниченный объем трафика, в том числе с помощью VPN.

Международная выставка жилищно-коммунального хозяйства «Наш дом» собрала представителей профильных ведомств и отраслевого бизнес-сообщества для обсуждения перспективных решений, обмена опытом и совершенствования нормативно-правовой базы. Большое внимание уделяется цифровой трансформации и автоматизации процессов управления городским хозяйством.
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