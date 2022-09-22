ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ СОКРАТИЛСЯ НА 2,5%

10:49 22.09.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-август 2022 года в текущих ценах составил 13 366,9 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 2,5% меньше к уровню января-августа 2021 г.