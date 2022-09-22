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ЭКОНОМИКА РБ


КОМАНДА БЕЛАРУСИ ПО КРЕАТИВНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ СРЕДИ ДЕТЕЙ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ SCRATCH-ОЛИМПИАДЫ


10:20 22.09.2022

Команда Беларуси по креативному программированию среди детей примет участие в Международном финале Scratch-Олимпиады, который пройдет 24 сентября 2022 года в онлайн-формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), в Беларуси Международная Олимпиада по креативному программированию Scratch Olympiad проходит в третий раз. Страна присоединилась к международному проекту в 2020 году. Организатором мероприятия в Беларуси выступает компания «Обучение и инновации» при поддержке российского разработчика образовательной робототехники АО «РОББО».

Scratch-состязание проводится в два этапа: национальный отборочный тур и международный финал.

В этом году туры национального отбора прошли в 24 странах мира, среди которых Армения, Азербайджан, Бангладеш, Беларусь, Болгария, Боливия, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Канада, Малайзия, Марокко, Молдова, Нигерия, Пакистан, Парагвай, Россия, Румыния, Таиланд, Финляндия, Шри-Ланка, Эквадор.

И 24 сентября команды-участницы будут бороться за звание лучшей из лучших в финале Олимпиады.

Напомним, в прошлом году в финальной части турнира команда Беларуси заняла 10 призовых мест: 4 первых места, 4 вторых места и 2 третьих места. Это стало вторым общекомандным результатом.

Scratch представляет собой язык программирования. Он был создан как визуальная событийно-ориентированная среда специально для обучения детей и подростков программированию и созданию различных программных продуктов (компьютерные программы, приложения, игры, интерактивные анимации и пр.), для развития креативного мышления и решения нестандартных задач.

beCloud поддерживает образовательную инициативу Scratch Olympiad второй год подряд – компания выступает партнером белорусского национального этапа Олимпиады, а также партнером участия команды Беларуси в международном финале состязания.
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