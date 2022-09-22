В январе-августе 2022 г. в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 4008,9 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-августом 2021 г. в сопоставимых ценах на 4,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3 597,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 220 тыс. тонн, молока – 1 360,3 тыс. тонн, яиц получено 400,9 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,9% молока и 80,3% производства яиц.

На 1 сентября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 865 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 293 тыс. голов. Численность свиней составила 337,9 тыс. голов.

На 1 сентября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 98,3% площадей, подлежащих уборке (на 1 сентября 2021 г. – 98,3%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1 387,3 тыс. тонн, или 118% к соответствующей дате предыдущего года, при средней урожайности 39,6 центнера с одного гектара убранной площади (на 1 сентября 2021 г. – 34,8 центнера).

На 1 сентября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1 713,9 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 823,5 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 20,2 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 12,7 центнера.