В рамках Белорусского промышленно-инновационного форума 20 сентября 2022 г. состоялся семинар «Актуальные вопросы организации хозяйственной деятельности на территории Республики Беларусь для российских компаний», организованный Торговым представительством Российской Федерации в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), в ходе мероприятия рассмотрен широкий круг вопросов торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России, в том числе в сфере электронной биржевой торговли.

Так, до участников семинара доведена информация об основных группах товаров, которые приобретают и реализуют на БУТБ резиденты Российской Федерации, особенностях аккредитации и участия в биржевых торгах, порядке расчетов по биржевым сделкам, а также о применяемых на БУТБ мерах по обеспечению исполнения обязательств продавцами и покупателями.

Отдельное внимание было уделено механизму «транзитной торговли», позволяющему российским компаниям поставлять свою продукцию в третьи страны, используя БУТБ как дополнительный канал сбыта и инструмент страхования внешнеторговых рисков. Кроме того, была затронута актуальная для Беларуси и России проблема импортозамещения, для решения которой БУТБ запустила одноименную электронную торговую площадку. Функционал биржевой торговой платформы дает возможность белорусским и российским субъектам хозяйствования оперативно в удаленном режиме закупать аналоги санкционных товаров, а также реализовывать импортозамещающую продукцию собственного производства.