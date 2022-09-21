За январь-июль 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг Брестской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 11,4%, рентабельность продаж – 9,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 августа 2022 г. составила 4,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,4 млрд рублей, или 9,9% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 августа 2022 г. составила 5,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,6 млрд рублей, или 11,4% от общего объема кредиторской задолженности.