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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 6,3%
18:00 16.09.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в августе 2022 г. по сравнению с июлем 2022 г. составил 100,1%, с декабрем 2021 г. – 106,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,9% и 107,3% соответственно, промежуточные товары – 99,4% и 113,4%, потребительские товары – 100,8% и 105,5% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в августе 2022 г. по сравнению с июлем 2022 г. составил 102,4%, с декабрем 2021 г. – 115%, в том числе в растениеводстве – 100,6% и 108,8% соответственно, животноводстве – 102,9% и 116,5%.
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