В производстве экономических судов Беларуси на 1 сентября 2022 года находилось 1241 дело об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых 92% (1141 дело) о банкротстве организаций частной формы собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, наибольшее количество дел рассматривается в экономических судах города Минска и Минской области - 38% (473 дела) и 14,5% (180 дел) соответственно от общего количества находящихся в производстве дел.

Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 100 делам.

В августе 2022 года приняты к производству заявления об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении двух организации, имеющей значение для экономики и социальной сферы страны (ОАО «Березовый край» и Коммунальное производственное унитарное предприятие «Научно-технологический парк Гродно»).

К началу сентября текущего года завершены ликвидационные производства в отношении: ОАО «Ковры Бреста», частного производственного торгового унитарного предприятия «Рост», коммунального спортивного унитарного предприятия «Футбольный клуб «Рогачев – МК» и дочернего производственного унитарного предприятия «Лидастройконструкция».