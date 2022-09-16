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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ БЕЛАРУСИ НА НАЧАЛО СЕНТЯБРЯ НАХОДИЛОСЬ БОЛЕЕ 1,2 ТЫС. ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ
17:48 16.09.2022
В производстве экономических судов Беларуси на 1 сентября 2022 года находилось 1241 дело об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых 92% (1141 дело) о банкротстве организаций частной формы собственности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, наибольшее количество дел рассматривается в экономических судах города Минска и Минской области - 38% (473 дела) и 14,5% (180 дел) соответственно от общего количества находящихся в производстве дел.
Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 100 делам.
В августе 2022 года приняты к производству заявления об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении двух организации, имеющей значение для экономики и социальной сферы страны (ОАО «Березовый край» и Коммунальное производственное унитарное предприятие «Научно-технологический парк Гродно»).
К началу сентября текущего года завершены ликвидационные производства в отношении: ОАО «Ковры Бреста», частного производственного торгового унитарного предприятия «Рост», коммунального спортивного унитарного предприятия «Футбольный клуб «Рогачев – МК» и дочернего производственного унитарного предприятия «Лидастройконструкция».
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