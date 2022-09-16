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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ОТКРЫЛ ФИРМЕННЫЙ САЛОН МЕБЕЛИ В БАТУМИ
17:15 16.09.2022
Предприятие-резидент СЭЗ «Гродноинвест» - СООО «Мебель-Неман» открыло новый двухэтажный салон мебели в грузинском курортном городе Батуми.
Как сообщает сайт СЭЗ, в фирменном центре продаж СООО «Мебель-Неман» представлены лучшие коллекции предприятия, включая Сканди, Тиволи, Леонардо, Верона и Марсель. Продукцию белоруского производителя можно приобрести среди экспозиции или оформить предзаказ на любые доступные модели.
Компания «Мебель-Неман» является одним из первых резидентов СЭЗ «Гродноинвест». Ежегодно она производит 25 тысяч комплектов корпусной мебели 50 различных коллекций. География экспорта включает страны ближнего и дальнего зарубежья, включая Россию, Казахстан, Грузию, страны Европейского союза.
Деревообработка и производство мебели является одним из ключевых отраслевых направлений в СЭЗ «Гродноинвест», в котором задействовано свыше 25 предприятий-резидентов. Они выпускают широкую номенклатуру продукции, от щепы и древесных плит до экологической упаковки и эксклюзивной мебели.
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