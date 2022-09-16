|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВВП БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ УПАЛ НА 4,9%
16:30 16.09.2022
Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь-август в текущих ценах составил 122 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 95,1% к уровню января-августа 2021 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-августе 2022 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 117,2%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 16.09.2022
Курсы в банках
на 16.09.2022
Конвертация в банках
на 16.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте