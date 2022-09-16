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ЭКОНОМИКА РБ


ВВП БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ УПАЛ НА 4,9%


16:30 16.09.2022

Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь-август в текущих ценах составил 122 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 95,1% к уровню января-августа 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-августе 2022 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 117,2%.
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