Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь-август в текущих ценах составил 122 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 95,1% к уровню января-августа 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-августе 2022 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 117,2%.