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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 13,8%
14:59 16.09.2022
В Гродненской области цены на продовольственные товары в августе 2022 г. по сравнению с июлем подешевели на 0,7%, к декабрю 2021 г. – подорожали на 13,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен на продтовары в августе 2022 года составил 19,4%. За январь-август 2022 года цены на продовольствие повысились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 17,2%.
Непродовольственные товары в августе 2022 г. стали дороже по сравнению с июлем на 0,8%, по сравнению с декабрем 2021 года – на 16,4%. В августе 2022 года цены выросли по сравнению с августом 2021 года на 18,3%. За январь-август 2022 года к уровню января-августа 2021 года цены на непродовольственные товары увеличились на 15%.
Цены на услуги в августе 2022 г. по сравнению с июлем снизились на 0,1%, с декабрем 2021 г. – увеличились на 10,8%. Годовой рост цен на услуги в августе 2022 года составил 12%. В январе-августе 2022 года стоимость услуг увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 10,2%.
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