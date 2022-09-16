В Гродненской области цены на продовольственные товары в августе 2022 г. по сравнению с июлем подешевели на 0,7%, к декабрю 2021 г. – подорожали на 13,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен на продтовары в августе 2022 года составил 19,4%. За январь-август 2022 года цены на продовольствие повысились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 17,2%.

Непродовольственные товары в августе 2022 г. стали дороже по сравнению с июлем на 0,8%, по сравнению с декабрем 2021 года – на 16,4%. В августе 2022 года цены выросли по сравнению с августом 2021 года на 18,3%. За январь-август 2022 года к уровню января-августа 2021 года цены на непродовольственные товары увеличились на 15%.

Цены на услуги в августе 2022 г. по сравнению с июлем снизились на 0,1%, с декабрем 2021 г. – увеличились на 10,8%. Годовой рост цен на услуги в августе 2022 года составил 12%. В январе-августе 2022 года стоимость услуг увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 10,2%.