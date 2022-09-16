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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА "БЕЛГОСПИЩЕПРОМ" ПРЕДСТАВИЛИ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ФОРУМЕ В АРМЕНИИ
14:36 16.09.2022
Предприятия концерна "Белгоспищепром" участвуют в 21-м универсальном региональном тopгoвo-пpoмышлeннoм выставочном форуме Armenia EXPO-2022.
Как сообщает Telegram-канал концерна, свою продукцию представляют 12 предприятий концерна: "Красный пищевик", "Коммунарка", "Спартак", "КФ "Слодыч", "Малоритский КОСК", УП "Стародорожский плодоовощной завод", "Машпищепрод", Слуцкий сахарорафинадный комбинат, "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп", Минский маргариновый завод, "Лидапищеконцентраты", “Белсолод".
На стенде Made in Belarus демонстрируются как уже известные торговые марки, так и новые виды продукции. Широкий ассортимент кондитерских изделий, продукты быстрого приготовления, пищевые концентраты, детское питание, алкогольные напитки, соусы и растительное масло, продукция из плодов и ягод, в том числе новая линейка морсов и нектаров DOFAMI, соки СтаДар, джемы, варенья, грибы и другие продовольственные товары.
Ежегодно выставка собирает на одной площадке крупнейших производителей из Армении, России, Беларуси, Ирана, Грузии, Китая, стран СНГ, Ближнего Востока и Европы.
В Армению поставляется практически вся производимая продукция организаций концерна. За 7 месяцев 2022 года объем экспорта увеличился в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в первую очередь за счет наращивания поставок солода, пива, пищеконцентратов, картофелепродуктов и масложировой продукции.
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