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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОЗИМЫЕ ПОСЕЯНЫ НА ПЛОЩАДИ 413,6 ТЫС. ГА
13:28 16.09.2022
На утро 16 сентября сев озимых зерновых в Беларуси проведен на площади 413,6 тыс. га.
Как сообщает Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия, это 27% от запланированной площади в 1,5 млн га.
В Могилевской области засеяно 77 300 га, или 34,7% от плана; в Витебской области – 63 900 га, или 26,6%; в Минской – 111 600 га, или 32,4%; в Гродненской – 55 300 га, или 27%; в Брестской – 58 800 га, или 24,3% и в Гомельской области – 46 800 га, или 16,7% от плана.
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