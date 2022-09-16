ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ОЗИМЫЕ ПОСЕЯНЫ НА ПЛОЩАДИ 413,6 ТЫС. ГА

13:28 16.09.2022 На утро 16 сентября сев озимых зерновых в Беларуси проведен на площади 413,6 тыс. га. Как сообщает Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия, это 27% от запланированной площади в 1,5 млн га. В Могилевской области засеяно 77 300 га, или 34,7% от плана; в Витебской области – 63 900 га, или 26,6%; в Минской – 111 600 га, или 32,4%; в Гродненской – 55 300 га, или 27%; в Брестской – 58 800 га, или 24,3% и в Гомельской области – 46 800 га, или 16,7% от плана.