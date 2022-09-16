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ЭКОНОМИКА РБ
КАПРЕМОНТ ОДНОГО ИЗ ЭСКАЛАТОРОВ НА СТАНЦИИ МЕТРО «ОКТЯБРЬСКАЯ» НАЧНЕТСЯ С 19 СЕНТЯБРЯ
12:59 16.09.2022
С 19 сентября по 3 ноября 2022 года будет проводиться плановый капитальный ремонт эскалатора № 2 на станции «Октябрьская» (вестибюль №1).
Как сообщает Telegram-канал «Минский метрополитен», в этот период будет обеспечена бесперебойная работа эскалаторов № 1, 3, 4 станции «Октябрьская» (вестибюль №1).
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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