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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ВЗЫСКАЛИ 18,9 МЛН РУБЛЕЙ
12:42 16.09.2022
Налоговыми органами Брестской области за январь-август 2022 года в принудительном порядке взыскано более 18,9 млн рублей, или 1,3% от поступивших в бюджет платежей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, со счетов плательщиков, несвоевременно рассчитавшихся с бюджетом, взыскано 2,5 млн рублей, со счетов их дебиторов списано 16,3 млн рублей, из касс изъято 0,1 млн рублей наличных денежных средств.
При этом поступления от реализации имущества должников составили 0,03 млн рублей.
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