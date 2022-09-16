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ЭКОНОМИКА РБ


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В НОВОПОЛОЦКЕ


12:09 16.09.2022

По инициативе Новополоцкого филиала Витебского областного союза нанимателей в горисполкоме состоялась встреча заместителя председателя областного исполнительного комитета Анжелики Никитиной с руководством города и промышленных предприятий.

Как пишет портал novaya.by, рассматривались вопросы реализации спецпроектов, а также создания индустриального парка на базе ОАО «Измеритель».

«Драйвером роста всех территорий должны стать инвестиционные проекты. Только в 2021 году в Витебской области создано 550 новых производств – это более 3000 рабочих мест. Сейчас очень актуальна тема импортозамещения. Учитывая, что в Новополоцке находятся крупные нефтехимические предприятия, мы будем создавать здесь продукт с высокой добавленной стоимостью. Мы посмотрим, какая нужна инфраструктура для развития на базе ОАО «Измеритель» индустриальной площадки. Облисполком готов подставить плечо в части формирования этой структуры за счет средств бюджета», – рассказала Анжелика Никитина.

Первый заместитель председателя Новополоцкого горисполкома Сергей Семенычев подчеркнул значимость города нефтехимии, как индустриального центра. Стратегической целью его развития станет улучшение инвестиционной привлекательности.

«Перспективным местом для создания высокотехнологичного парка мы видим площадку ОАО «Измеритель». Сегодня это рентабельное производство, которое обладает избыточной территорией и площадью. До 70% заводских помещений не используются по назначению. Предлагаю руководителям предприятий города рассмотреть вопрос о производственной кооперации», – резюмировал Сергей Семенычев.
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