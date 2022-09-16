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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 14,6%
11:48 16.09.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в августе 2022 г. по сравнению с июлем 2022 г. составил 99,7%, с декабрем 2021 г. – 114,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 103,3% и 113,1% соответственно, промежуточные товары – 99,5% и 114,6%, потребительские товары – 101,2% и 113,2% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в августе 2022 г. по сравнению с июлем 2022 г. составил 102,9%, с декабрем 2021 г. – 116%, в том числе в растениеводстве – 109,7% и 115,3% соответственно, животноводстве – 101,6% и 117% соответственно.
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