С 16 сентября компания «Белавиа» сможет выполнять рейсы в Хургаду и Шарм-Эль-Шэйх без технической посадки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального перевозчика, это стало возможным после получения разрешения Росавиации летать в южных направлениях через территорию Российской Федерации. Однако сокращение полета затронет пока не все рейсы.

Напомним, после закрытия 24. Февраля 2022 года части воздушного пространства России Белавиа выполняла рейсы в Хургаду и Шарм-Эль-Шэйх в облет, что повлияло на протяженность пути и вызвало необходимость технической посадки для дозаправки.

Сейчас, получив разрешение Росавиации, Белавиа сможет выполнять часть полета по «спрямленному маршруту». Расчетное время в пути составит около 7 часов.

В компании обращают внимание, что на рейсах без техпосадки будет ограничена предельная коммерческая загрузка, т.е. количество перевозимых пассажиров и багажа. Поэтому рейсы, загрузка которых уже превышает предельно допустимую для беспосадочного полета, по-прежнему будут выполняться с технической посадкой (это необходимо для комфортной доставки на отдых и домой всех туристов, которые приобрели путевки).

Еще один важный момент: ограничение предельной коммерческой загрузки на прямых рейсах влечет за собой уменьшение нормы провоза багажа. Несмотря на некоторые ограничения, беспосадочные рейсы сделают отдых на курортах Египта более привлекательным и доступным для белорусских туристов.