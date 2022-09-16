Более 60 представителей государственных и частных предприятий Барановичского района Брестской области приняли участие в практическом семинаре по вопросам биржевой торговли и импортозамещения, организованном Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ) в Барановичах при содействии Барановичского городского и районного исполнительных комитетов.

Как сообщает пресс-служба БУТБ, в рамках программы семинара состоялась презентация основных направлений деятельности БУТБ с акцентом на возможностях и преимуществах использования биржевого механизма для решения задач по импортозамещению. В частности, на конкретных примерах из практики биржевой торговли рассмотрен алгоритм и принципы работы площадки импортозамещения, особенности размещения заявок на покупку, продажу и изготовление товаров, процедура участия в торгах и применяемые на БУТБ инструменты контроля за надлежащим исполнением биржевых сделок.

В этом контексте была также затронута тема промышленной кооперации и государственно-частного партнерства. По словам заместителя председателя правления БУТБ Алексея Мацевило, биржевая площадка предоставляет предприятиям различной формы собственности широкие возможности по налаживанию партнерских отношений и построению производственных цепочек, что, с одной стороны, будет стимулировать предпринимательскую инициативу, а с другой — способствовать реализации промышленного потенциала Барановичей и Барановичского района.

«Площадка импортозамещения может быть одинаково полезна как промышленным гигантам, так и небольшим частным фирмам, выпускающим собственную продукцию. В этом проявляется универсальный характер биржевого механизма. Например, сейчас в структуре покупателей на площадке преобладают крупные государственные предприятия, в то время как в роли поставщиков в основном выступает малый и средний бизнес. Для первых участие в торгах — это возможность оперативно и по приемлемой цене приобрести аналоги санкционных товаров. Вторые же используют нашу торговую платформу как дополнительный канал продаж, обеспечивающий выход на крупных клиентов. То есть работа на площадке обоюдовыгодная», — отметил Алексей Мацевило, отвечая на вопросы участников мероприятия.