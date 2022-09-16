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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛИНИКИ «МЕРСИ»
10:16 16.09.2022
На заседании Лечебно-контрольного совета Минздрава (ЛКС) рассмотрен вопрос о соблюдении законодательства о здравоохранении, лицензировании, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в ООО «Клиника «МЕРСИ».
Как сообщает Telegram-канал Минздрава, окончательное решение - о приостановлении медицинской деятельности в ООО «Клиника «МЕРСИ» (с 26 сентября 2022 г.) до устранения выявленных нарушений было вынесено 15 сентября 2022 года коллегией Министерства здравоохранения.
Причиной такого решения послужили грубые нарушения лицензионных требований и условий в части отсутствия медицинской документации, договоров на техническое обслуживание медицинской техники, использование незарегистрированной медицинской техники; факты невыполнения клинических протоколов диагностики и лечения, утвержденных Минздравом, в том числе службой анестезиологии и реанимации.
Кроме того, на решение повлияли выявленные нарушения в проведении медицинских осмотров, организации и проведении экспертизы временной нетрудоспособности, в организации и оказании неотложной медицинской помощи, в сфере обращения лекарственных средств, а именно ненадлежащего их хранения, а также нарушения санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов.
«Указанные нарушения в ООО «Клиника «МЕРСИ» могут повлечь причинение вреда государственным или общественным интересам, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан или создать угрозу причинения такого вреда», - говорится в сообщении.
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