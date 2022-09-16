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ЭКОНОМИКА РБ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБСУДЯТ В МИНСКЕ 16 СЕНТЯБРЯ
09:34 16.09.2022
Стратегические направления развития национальной стандартизации обсудят участники круглого стола, который состоится 16 сентября 2022 г. в Госстандарте в преддверии Дня стандартизации и Всемирного дня стандартизации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, планируется обсудить реализацию актуальных задач, стоящих перед промышленностью, бизнесом с использованием инструментов стандартизации.
По результатам обсуждения будут определены стратегические направления и мероприятия в сфере стандартизации, на которых важно сконцентрироваться в ближайшей перспективе.
В обсуждении примут участие более 70 специалистов организаций системы Госстандарта, республиканских органов госуправления, предприятий и вузов республики.
Круглый стол будет проходить в очном и онлайн-форматах.
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