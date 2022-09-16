Стратегические направления развития национальной стандартизации обсудят участники круглого стола, который состоится 16 сентября 2022 г. в Госстандарте в преддверии Дня стандартизации и Всемирного дня стандартизации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, планируется обсудить реализацию актуальных задач, стоящих перед промышленностью, бизнесом с использованием инструментов стандартизации.

По результатам обсуждения будут определены стратегические направления и мероприятия в сфере стандартизации, на которых важно сконцентрироваться в ближайшей перспективе.

В обсуждении примут участие более 70 специалистов организаций системы Госстандарта, республиканских органов госуправления, предприятий и вузов республики.

Круглый стол будет проходить в очном и онлайн-форматах.