В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в августе 2022 г. по сравнению с июлем 2022 г. составил 99%, с декабрем 2021 г. – 111,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост на продтовары в августе 2022 года составил 17,8%. За январь-август 2022 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 16,3%.

Непродовольственные товары в августе 2022 г. подорожали по сравнению с июлем на 1,1%, с начала года – на 18%. В августе 2022 года к уровню августа 2021 года цены подскочили на 20,3%. За январь-август 2022 года к уровню января-августа 2021 года цены увеличились на 16,1%.

Цены на услуги в августе 2022 г. выросли по сравнению с июлем на 0,4%, с декабрем 2021 г. – на 10,4%. Годовой рост цен на услуги в августе составил 13,1%. За январь-август 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 11,4%.