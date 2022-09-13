В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в августе 2022 г. по сравнению с июлем 2022 г. составил 100,8%, с декабрем 2021 г. – 114,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,1% и 118,5% соответственно, промежуточные товары – 100,2% и 116,2%, потребительские товары – 101% и 114,1% соответственно.

Продукция производственно-технического назначения в августе 2022 г. по сравнению с июлем 2022 г. подорожала на 0,7%, с декабрем 2021 года – на 16,8%. При этом годовой рост цен в августе текущего года составил 21%. За январь-август 2022 года цены подскочили к уровню января-августа 2021 года на 16,8%.