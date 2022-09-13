Бухгалтер столичной фирмы присвоила порядка 30 тысяч рублей.

Как сообщает Следственный комитет Беларуси, уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере, возбужденное по материалам ОБЭП Ленинского РУВД Минска, расследовалось Ленинским районным отделом СК.

Согласно материалам уголовного дела, 53-летняя женщина в июне 2017 года трудоустроилась главным бухгалтером в одну из частных фирм столицы. В силу возложенных на нее обязанностей, она начисляла заработную плату сотрудникам общества и осуществляла все расчетные операции от имени компании, сведения по которым вносила в электронную программу бухгалтерского учета.

Из-за тяжелого материального положения обвиняемая придумала преступную схему, благодаря которой она могла решить свои денежные вопросы. Тогда женщина с июня 2017 года по апрель 2021 года систематически перечисляла деньги компании на свой личный счет в различных суммах, а «проводила» их по документации как плата за оказанные услуги обслуживающего банка и траты на хозяйственные нужды фирмы.

В апреле 2021 года женщина уволилась. Руководитель компании нанял нового сотрудника, который сообщил ему о том, что в электронной программе и документации предприятия имеются существенные финансовые расхождения.

После проведения проверки, аудитор и эксперты выявили преступную схему бывшей сотрудницы и определили ущерб в размере более 29 тысяч рублей. Уже при личной беседе с начальником женщина созналась в содеянном и в дальнейшем частично возместила причиненный ущерб.

Следователями допрошены обвиняемая и свидетели, к материалам уголовного дела приобщены заключения, в том числе судебной экономической экспертизы, проводимые специалистами ГКСЭ.

Действия 53-летнего бывшего бухгалтера квалифицированы по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к обвиняемой применена мера пресечения в виде домашнего ареста.