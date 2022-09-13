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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛТЕЛЕКОМ ПРЕДСТАВИТ СОВРЕМЕННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА НА ВЫСТАВКЕ «БУДПРАГРЭС-2022»


16:20 13.09.2022

Современные услуги для дома и офиса представит компания «Белтелеком» на международной строительной выставке «Будпрагрэс-2022», которая проходит 13-16 сентября в Минске (пр-т Победителей, 20).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, телекоммуникационная инфраструктура стала неотъемлемой частью современного комфортного жилья и офисных помещений. Экспозиция компании «Белтелеком» ознакомит гостей и участников с самыми востребованными услугами и комплексными цифровыми проектами. Сегодня оператор предлагает десятки решений «под ключ» с учетом индивидуальных задач и потребностей клиентов. В дни выставки наши коллеги расскажут о линейках услуг, их возможностях, характеристиках и самых распространенных сценариях использования.

Одним из молодых проектов, набирающих популярность у физических и юридических лиц, стал «Видеоконтроль». Это удобный способ повышения безопасности и удаленного контроля за любыми объектами – жилыми домами или корпоративной недвижимостью. Пользователь «Видеоконтроля» получает круглосуточный доступ к видео с камер в режиме реального времени или к записям архива в течение 30 суток. Просматривать видео можно на различных устройствах – смартфоне, планшете, а также на компьютере в личном кабинете my.beltelecom.by.

Новинка последнего месяца – «Видеоконтроль дом лайт», тарифный план для абонентов–физических лиц, которые хотят организовать видеомониторинг внутри жилого помещения или на территории частного дома.

Специалисты Белтелекома создадут систему «Видеоконтроля» от проекта до полной технической реализации и обеспечат техподдержку в процессе эксплуатации.

Видеоаналитика – новая опция, которая позволяет анализировать данные с установленных камер. Это может быть распознавание лиц, номерных знаков, детекция движения и т. д. Посетители выставки смогут познакомиться с функционалом услуги, оценить ее интерфейс, получить консультацию и выбрать оптимальное решение.
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