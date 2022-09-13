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ЭКОНОМИКА РБ
ГОССТАНДАРТ ВЫЯВИЛ ОПАСНЫЕ КОНСЕРВЫ «ЛЕЧО» РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
15:34 13.09.2022
Государственный комитет по стандартизации Беларуси выявил опасные консервы «Лечо».
Как сообщается на сайте Госстандарта, производитель ООО «Вкусный продукт» (Россия, Москва) положил в них нитратов в 5,5 раз выше предельно допустимой концентрации.
«Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 статьи 5 главы 1, пунктов 1, 2 статьи 7 главы 2, раздела 6 Приложения 3) по показателю безопасности - превышению допустимого уровня содержания нитратов (при допустимом уровне не более 200 мг/кг, фактическое значение показателя составило 1108,5 мг/кг (превышено в 5,5 раз)», - говорится в сообщении.
В итоге приняты меры по изъятию продукции из обращения и запрещен ее ввоз в Беларусь.
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