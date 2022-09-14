ЭКОНОМИКА РБ

СЕДЬМОЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ОРШАНСКОГО ЛЬНОКОМБИНАТА ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ

15:03 13.09.2022 Седьмой в столице и 21-й в Беларуси фирменный магазин «Беларускі лён» открылся в Минске (Романовская Слобода, 1). Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», в магазине представлен широкий ассортимент продукции из льна: ткани, домашний и столовый текстиль, одежда и галантерея.