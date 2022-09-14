|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СЕДЬМОЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ОРШАНСКОГО ЛЬНОКОМБИНАТА ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ
15:03 13.09.2022
Седьмой в столице и 21-й в Беларуси фирменный магазин «Беларускі лён» открылся в Минске (Романовская Слобода, 1).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», в магазине представлен широкий ассортимент продукции из льна: ткани, домашний и столовый текстиль, одежда и галантерея.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.09.2022
Курсы в банках
на 15.09.2022
Конвертация в банках
на 15.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте