Совет по развитию предпринимательства (Совет) организовал горячую линию по аккумулированию информации о фактах превышения полномочий и предвзятого отношения со стороны сотрудников контролирующих (надзорных) органов при проведении мониторинга, мероприятий технического (технологического, проверочного) характера и непосредственно проверок, нарушения сроков проведения контрольных мероприятий, привлечения субъектов хозяйствования к ответственности за нарушение формальных процедур при отсутствии имущественного вреда.

Как сообщается на сайте Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени М.С.Кунявского (БСПН), информацию о подобных фактах необходимо направлять в адрес исполнительной дирекции Совета по телефонам (17) 365-42-64; (17) 319-23-32 или на электронную почту: .

Кроме того, информацию можно предоставлять непосредственно в БСПН им. Кунявского на электронные адреса ; , после чего сотрудники бизнес-союза перенаправят ее в Совет.

Горячая линия организована в рамках работы правительства по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности и формированию механизмов минимизирующих вмешательство контролирующих (надзорных) органов в деятельность субъектов хозяйствования. Особое внимание уделяется вопросам устранения перегибов и формализма при осуществлении контрольных мероприятий, усилении их превентивного характера и профилактической направленности контрольно- проверочной деятельности в целом.