|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗОВАЛ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ФАКТАМ ПЕРЕГИБОВ СО СТОРОНЫ КОНТРОЛЕРОВ
14:45 13.09.2022
Совет по развитию предпринимательства (Совет) организовал горячую линию по аккумулированию информации о фактах превышения полномочий и предвзятого отношения со стороны сотрудников контролирующих (надзорных) органов при проведении мониторинга, мероприятий технического (технологического, проверочного) характера и непосредственно проверок, нарушения сроков проведения контрольных мероприятий, привлечения субъектов хозяйствования к ответственности за нарушение формальных процедур при отсутствии имущественного вреда.
Как сообщается на сайте Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени М.С.Кунявского (БСПН), информацию о подобных фактах необходимо направлять в адрес исполнительной дирекции Совета по телефонам (17) 365-42-64; (17) 319-23-32 или на электронную почту: .
Кроме того, информацию можно предоставлять непосредственно в БСПН им. Кунявского на электронные адреса ; , после чего сотрудники бизнес-союза перенаправят ее в Совет.
Горячая линия организована в рамках работы правительства по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности и формированию механизмов минимизирующих вмешательство контролирующих (надзорных) органов в деятельность субъектов хозяйствования. Особое внимание уделяется вопросам устранения перегибов и формализма при осуществлении контрольных мероприятий, усилении их превентивного характера и профилактической направленности контрольно- проверочной деятельности в целом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 13.09.2022
Курсы в банках
на 13.09.2022
Конвертация в банках
на 13.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте