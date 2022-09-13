Инспекцией МНС по Октябрьскому району Гродно при последующем этапе камеральной проверки в отношении ООО, использующего льготы по налогу на прибыль и НДС в связи с наличием в штате более 30% инвалидов, установлено формальное заключение трудовых договоров с физическими лицами, имеющими свидетельство об инвалидности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гродненской области, фактически такие лица не участвовали в процессе производства, а организации по акту камеральной проверки предъявлены к уплате налоги в сумме более 110 тысяч рублей.