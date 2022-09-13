|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НЕЗАКОННАЯ ЭКОНОМИЯ НА НАЛОГАХ ЗА СЧЕТ ИНВАЛИДОВ ПРЕСЕЧЕНА В ГРОДНО
13:43 13.09.2022
Инспекцией МНС по Октябрьскому району Гродно при последующем этапе камеральной проверки в отношении ООО, использующего льготы по налогу на прибыль и НДС в связи с наличием в штате более 30% инвалидов, установлено формальное заключение трудовых договоров с физическими лицами, имеющими свидетельство об инвалидности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гродненской области, фактически такие лица не участвовали в процессе производства, а организации по акту камеральной проверки предъявлены к уплате налоги в сумме более 110 тысяч рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 13.09.2022
Курсы в банках
на 13.09.2022
Конвертация в банках
на 13.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте