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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПОЧТОВЫЙ БЛОК «100 ЛЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ БЕЛАРУСИ»
13:00 13.09.2022
15 сентября 2022 года Министерство связи и информатизации Беларуси выпускает в обращение почтовый блок «100 лет Национальной библиотеке Беларуси».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, проект подготовлен в сотрудничестве с Национальной библиотекой Беларуси. В основе почтового блока – памятник Франциску Скорине в Минске (скульптор Александр Дранец). Дизайн почтового блока, спецштемпеля и конверта «Первый день» Марины Витковской.
В день выпуска почтового блока в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день».
Национальная библиотека Беларуси – главная библиотека страны, координационный и методический центр библиотек Беларуси, республиканский информационный, научно-исследовательский и социокультурный центр. Основана в 1922 году как Белорусская государственная и университетская библиотека. Изначально находилась в Юбилейном доме на улице Захарьевской, затем на Красноармейской улице. Новое здание библиотеки на проспекте Независимости открыло свои двери для читателей 16 июня 2006 года.
Национальная библиотека – это не только богатейшее собрание книг, насчитывающее более 10 миллионов документов, но и многофункциональный центр, где объединились высокие технологии, современный дизайн и необычная архитектура здания. В учреждении впервые в республике установлена автоматизированная система доставки литературы из фондохранилища – телелифт. Здесь созданы наиболее благоприятные условия для сохранения книг и обслуживания пользователей.
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