15 сентября 2022 года Министерство связи и информатизации Беларуси выпускает в обращение почтовый блок «100 лет Национальной библиотеке Беларуси».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, проект подготовлен в сотрудничестве с Национальной библиотекой Беларуси. В основе почтового блока – памятник Франциску Скорине в Минске (скульптор Александр Дранец). Дизайн почтового блока, спецштемпеля и конверта «Первый день» Марины Витковской.

В день выпуска почтового блока в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день».

Национальная библиотека Беларуси – главная библиотека страны, координационный и методический центр библиотек Беларуси, республиканский информационный, научно-исследовательский и социокультурный центр. Основана в 1922 году как Белорусская государственная и университетская библиотека. Изначально находилась в Юбилейном доме на улице Захарьевской, затем на Красноармейской улице. Новое здание библиотеки на проспекте Независимости открыло свои двери для читателей 16 июня 2006 года.

Национальная библиотека – это не только богатейшее собрание книг, насчитывающее более 10 миллионов документов, но и многофункциональный центр, где объединились высокие технологии, современный дизайн и необычная архитектура здания. В учреждении впервые в республике установлена автоматизированная система доставки литературы из фондохранилища – телелифт. Здесь созданы наиболее благоприятные условия для сохранения книг и обслуживания пользователей.