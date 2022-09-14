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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ ПРОИЗВЕДЕНО ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ ПОЧТИ НА 700 МЛН РУБЛЕЙ


12:34 13.09.2022

В I полугодии 2022 года в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы (ГПИР) реализовывалось 55 проектов. Об этом сообщил первый заместитель председателя ГКНТ Андрей Косовский на заседании коллегии.

По его словам, за I полугодие по проектам произведено продукции почти на 700 млн рублей, из которой отгружено на экспорт более чем на 200 млн рублей. Создано 525 и модернизировано 53 рабочих места.

Введены в эксплуатацию объекты по 3 проектам. Организовано инновационное производство кондитерских изделий на предприятии ”Красный пищевик - Славгород“. Произведена модернизация швейного производства ОАО ”БелКредо“ с внедрением инновационной автоматизированной технологии разработки и изготовления изделий с применением современных материалов. ЗАО ”Атлант“ освоен высокопроизводительный технологический процесс производства отливок повышенной точности из высокопрочного и серого чугуна.

Кроме того, выведены на проектную мощность объекты еще по 3 проектам в Минске, Кобрине и Барановичах.

Андрей Косовский также рассказал, что в рамках ГПИР реализовывалось 23 мероприятия по развитию инновационной инфраструктуры. В первом полугодии текущего года на развитие субъектов инновационной инфраструктуры направлено более 23 млн рублей бюджетных средств, на один рубль бюджетного финансирования приходится 6,2 рубля произведенной резидентами технопарков продукции.
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