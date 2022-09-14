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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛПОЧТА» С 13 СЕНТЯБРЯ ВВЕЛА ПЛАТУ НА НЕКОТОРЫЕ УСЛУГИ
12:08 13.09.2022
РУП «Белпочта» с 13 сентября 2022 года ввело плату на некоторые услуги. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия.
Согласно информации, введена плата за прием почтового денежного перевода при его оплате с использованием банковской платежной карты, эмитированной банком-нерезидентом Беларуси, в размере 1,5% от суммы перевода.
Кроме того, вводится плата за прием платежей в пользу банков, НКФО в ЕРИП при их оплате с использованием банковской платежной карты, эмитированной иностранным банком, в размере 1,5% от суммы платежа.
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