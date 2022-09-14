РУП «Белпочта» с 13 сентября 2022 года ввело плату на некоторые услуги. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия.

Согласно информации, введена плата за прием почтового денежного перевода при его оплате с использованием банковской платежной карты, эмитированной банком-нерезидентом Беларуси, в размере 1,5% от суммы перевода.

Кроме того, вводится плата за прием платежей в пользу банков, НКФО в ЕРИП при их оплате с использованием банковской платежной карты, эмитированной иностранным банком, в размере 1,5% от суммы платежа.