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ЭКОНОМИКА РБ


ООО «КЛЕВЕР БАЙ» ЗАРЕГИСТРИРУЮТ В КАЧЕСТВЕ ИНКУБАТОРА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА


11:59 13.09.2022

Под председательством заместителя министра экономики Сергея Митянского 9 сентября 2022 года состоялось заседание рабочей группы по вопросам регистрации и деятельности субъектов инфраструктуры поддержки МСП при общественно-консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства при Минэкономики.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, в ходе заседания рассмотрен вопрос регистрации в качестве инкубатора малого предпринимательства ООО «Клевер БАЙ» (Гомельская область, Жлобин). По результатам состоявшегося обсуждения Минэкономики было принято положительное решение.

Отдельным пунктом повестки дня мероприятия стали результаты мониторинга деятельности ряда инкубаторов малого предпринимательства. Участники встречи рассмотрели работу отдельных из них и дали соответствующие рекомендации.

Сергей Митянский напомнил о требованиях к юрлицам, претендующим на статус субъектов инфраструктуры поддержки МСП.

«На этапе регистрации – выполнить весь объем требований и условий, согласно постановлению правительства от 30 декабря 2010 № 1911, представить в Минэкономики необходимый пакет документов. В дальнейшем – исправно помогать начинающим предпринимателям сокращать свои издержки, не снижать «планку качества» консультационных и информационных услуг, активно использовать в этой работе интернет-ресурсы, соцсети и мессенджеры. И, разумеется, неукоснительно соблюдать законодательство, демонстрируя, тем самым, хороший пример молодым бизнесменам», – подчеркнул заместитель министра.
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