ЭКОНОМИКА РБ

БФФПП ПРОВЕДЕТ 15 СЕНТЯБРЯ КОНТАКТНО-КООПЕРАЦИОННУЮ ОНЛАЙН-БИРЖУ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

11:53 13.09.2022 Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) при содействии Министерства экономики проведет 15 сентября 2022 года контактно-кооперационную онлайн-биржу. Как сообщается на сайте БФФПП, в переговорах, которые начнутся в 10:00, примут участие: ОАО «Белшина», ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Гомельтранснефть Дружба», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Завод горного воска», ОАО «Лакокраска», ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Нафтан», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», ОАО «СветлогорскХимволокно», РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», подведомственными концерну «Белнефтехим»; ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», РУП «Завод газетной бумаги», ОАО «Альбертин», ОАО «Светлогорский ЦКК», подведомственными концерну «Беллесбумпром»; РУП «Белмедпрепараты», ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», ПРУП «МИНСКИНТЕРКАПС», ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», ОАО «Экзон», СОАО «Ферейн», ПУП «ФреБор», подведомственными Министерству здравоохранения Республики Беларусь. Ознакомиться с перечнем товарных позиций (работ, услуг), рекомендуемых к освоению малыми и средними предприятиями на территории Беларуси по программе импортозамещения можно на сайте БФПП.