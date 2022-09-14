ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.09.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БФФПП ПРОВЕДЕТ 15 СЕНТЯБРЯ КОНТАКТНО-КООПЕРАЦИОННУЮ ОНЛАЙН-БИРЖУ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА


11:53 13.09.2022

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) при содействии Министерства экономики проведет 15 сентября 2022 года контактно-кооперационную онлайн-биржу.

Как сообщается на сайте БФФПП, в переговорах, которые начнутся в 10:00, примут участие: ОАО «Белшина», ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Гомельтранснефть Дружба», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Завод горного воска», ОАО «Лакокраска», ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Нафтан», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», ОАО «СветлогорскХимволокно», РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», подведомственными концерну «Белнефтехим»; ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», РУП «Завод газетной бумаги», ОАО «Альбертин», ОАО «Светлогорский ЦКК», подведомственными концерну «Беллесбумпром»; РУП «Белмедпрепараты», ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», ПРУП «МИНСКИНТЕРКАПС», ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», ОАО «Экзон», СОАО «Ферейн», ПУП «ФреБор», подведомственными Министерству здравоохранения Республики Беларусь.

Ознакомиться с перечнем товарных позиций (работ, услуг), рекомендуемых к освоению малыми и средними предприятиями на территории Беларуси по программе импортозамещения можно на сайте БФПП.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.09.2022
валюта курс
EUR 2.5423
USD 2.5385
RUB 4.2425
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5423 -0.0416
USD 2.5385 -0.0085
RUB 4.2425 +0.0166
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5410 2.5500
USD 2.5250 2.5340
RUB 3.3000 4.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 15.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0040 1.0140
EUR/RUB 60.0500 77.1400
USD/RUB 60.0000 76.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте