В январе-июле 2022 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $40 518,6 млн, в текущих ценах сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,7%.

Как сообщает Национальный статкомитет, экспорт к уровню января-июля 2021 г. из расчета в текущих ценах уменьшился на 3,5%, импорт – на 9,7%.