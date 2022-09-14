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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ СОКРАТИЛСЯ НА 3,5%
11:45 13.09.2022
В январе-июле 2022 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $40 518,6 млн, в текущих ценах сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,7%.
Как сообщает Национальный статкомитет, экспорт к уровню января-июля 2021 г. из расчета в текущих ценах уменьшился на 3,5%, импорт – на 9,7%.
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