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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ РАССМОТРЕНЫ НА КОЛЛЕГИИ ГКНТ


11:12 13.09.2022

Под руководством председателя Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Сергея Шлычкова состоялось заседание коллегии ГКНТ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в ходе заседания среди ключевых вопросов рассмотрены итоги научно-технической и инновационной деятельности в первом полугодии 2022 года.

В своем докладе заместитель председателя ГКНТ Татьяна Столярова проинформировала, что за отчетный период научно-исследовательские, опытно-конструкторские (технологические) работы проводились в рамках 23 научно-технических программ (НТП). За шесть месяцев текущего года в ходе их реализации создано 1 новое производство, модернизировано 4 производственных объекта и проведена техническая подготовка 9 производств. Разработаны и доведены до стадии практического применения 63 новшества. Наибольшее количество новшеств отмечено по программам, госзаказчиками которых являются Минздрав, НАН Беларуси и Минпром.

По завершенным разработкам получено 3 охранных документа на результаты научно-технической, подано 11 заявок на патентование изобретений, заключено 5 лицензионных договоров.

К числу наиболее перспективных разработок, полученных в рамках реализации НТП, можно отнести метод медицинской реабилитации пациентов после сочетанной операции аорто-коронарного шунтирования и коррекции приобретенных клапанных пороков сердца на основе оценки жизнеспособности миокарда в раннем и отдаленном послеоперационном периодах (организация-исполнитель – ГУ ”Республиканский научно-практический центр ”Кардиология“). Внедрение метода уменьшит длительность пребывания в стационаре пациентов после сочетанной операции аортокоронарного шунтирования и коррекции приобретенных клапанных пороков сердца на 3–4 койко-дня, снизит частоту повторных госпитализаций в течение одного года после операции на 5%.

Среди перспективных разработок – экспериментальный образец грузового электромобиля грузоподъемностью до 4,5 тонн (организация-исполнитель – ГНУ ”Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси“, ОАО ”МАЗ“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“). Уникальность разработки заключается в использовании в конструкции электрической силовой установки узлов и агрегатов отечественного производства. На его основе впоследствии планируется выпуск опытно-промышленной партии грузовых электромобилей и освоение их серийного производства. Электромобиль обладает запасом хода 200 км и предназначен для перевозки грузов в городских и загородных условиях, обладает компактными габаритами, упрощающими маневрирование в условиях городской застройки, может буксировать прицеп.

Имеются примеры значимых результатов и по выпуску продукции в рамках реализации НТП. Так, например, по собственным разработкам изготовлено и поставлено на экспорт 16 автомобилей-самосвалов и автомобильных шасси ОАО ”МАЗ“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“, 2 карьерных самосвала ОАО ”БЕЛАЗ“ - управляющая компания холдинга ”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“, использующих природный газ в качестве моторного топлива.

В Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека внедрено программное обеспечение интеллектуального прогнозирования рисков развития рецидивов костных сарком у детей и молодых взрослых. Продукция является импортозамещающей, разработана ГУ ”РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии“ и ГНУ ”Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси“.

Татьяна Столярова также отметила, что в ГКНТ продолжается работа по совершенствованию порядка и организации проведения государственной научной и научно-технической экспертиз. Обновлен кадровый состав государственных экспертных советов. Также в настоящее время ведется активная работа по совершенствованию правового обеспечения научно-технической деятельности.
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