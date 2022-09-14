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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД УЛУЧШИТ УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА В СООБЩЕНИИ МИНСК-БРЕСТ, МИНСК-ГОМЕЛЬ И МИНСК-КАЛИНКОВИЧИ
10:54 13.09.2022
В целях улучшения качества обслуживания пассажиров с 19 сентября 2022 года поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 735/736 Минск-Брест-Минск будет обслуживаться новыми электропоездами ЭПМ в пятивагонном исполнении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 19 сентября 2022 года станет больше посадочных мест в поезде региональных линий бизнес-класса № 875/876 Минск-Калинковичи-Минск. Данный поезд будут обслуживать пятивагонные составы ЭПР вместо четырехвагонных.
Кроме того, с 19 сентября увеличена периодичность для ряда поездов межрегиональных линий бизнес-класса на участке Минск-Гомель. Так, поезд № 752 Минск-Гомель теперь будет курсировать по всем дням недели, кроме субботы, поезд №755 Гомель-Минск – по всем дням недели, кроме воскресенья, а поезд № 751 Гомель-Минск будет курсировать по пятницам и воскресеньям.
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