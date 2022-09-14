В целях улучшения качества обслуживания пассажиров с 19 сентября 2022 года поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 735/736 Минск-Брест-Минск будет обслуживаться новыми электропоездами ЭПМ в пятивагонном исполнении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 19 сентября 2022 года станет больше посадочных мест в поезде региональных линий бизнес-класса № 875/876 Минск-Калинковичи-Минск. Данный поезд будут обслуживать пятивагонные составы ЭПР вместо четырехвагонных.

Кроме того, с 19 сентября увеличена периодичность для ряда поездов межрегиональных линий бизнес-класса на участке Минск-Гомель. Так, поезд № 752 Минск-Гомель теперь будет курсировать по всем дням недели, кроме субботы, поезд №755 Гомель-Минск – по всем дням недели, кроме воскресенья, а поезд № 751 Гомель-Минск будет курсировать по пятницам и воскресеньям.